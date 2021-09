Kas tualettpaber kaob jälle poelettidelt?

USA suurim tualettpaberi ja paberrätikute tootja Procter & Gamble Co (PG) lubas suurendada tootmist, et tulla vastu suurenenud nõudmisele. Mitmed jaemüüjad kinnitavad, et P&G on piiranud paberitoodete kauplustesse saatmist, kirjutas Wall Street Journal.

P&G pressiesindaja sõnul töötavad nende tehased ööpäev läbi seitse päeva nädalas kiirendatud tempos, samuti on suurendatud laevade mahtusid. Jaemüüjatele kehtestatud piiranguid aga keeldus pressiesindaja kommenteerimast.

Hüppeline nõudluse kasv tuli pärast pikki kuid, mil eelmised varud ammendanud ameeriklased taas ostma hakkasid. Olukord pole nii hull kui pandeemia alguses, mil paanikas kliendid poeriiulid kaubast tühjaks tegid.

P&G hinnangul panevad valitsuse toetusmeetmed, koolide avamine ja koroonasse nakatumise tõus ameeriklasi rohkem ostma kodumajapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid, mida nõuavad pandeemia ajal juurdunud puhastusharjumused.

Jaemüüjad ütlesid, et puudujääk on eelmisest aastast paranenud, kuid neil on endiselt raskusi tualettpaberi ja eri suuruses paberrätikute ning kõigi kaubamärkide toodete hankimisega. Paljude supermarketite tellimused on täidetud poolikult, kuna USA tarneahelat vaevavad tooraine- ja tööjõupuudus.

Massachusettsis asuv toidupoodide kett Roche Bros Inc sai eelmisel nädalal P&Glt teada kauba tarnepiirangutest. Poeketi asepresident Arthur Ackles on mures, et häired võivad viia paanikaostuni, sest nad on viimase kuu jooksul olnud hädas tualettpaberi ühtlase voolu tagamisega.

Lõuna-USAs on Food City ostnud väiksematelt tarnijatelt tualettpaberit, et vältida riiulitel tekkivat tühjust. «Me täidame need kõigega, mis meil on,» ütles keti tegevjuht Steve Smith.

Nõudlus tualettpaberi järele on nende ketis jätkuvalt suur: viimase nelja nädala müük on kasvanud mullusega võrreldes 7 protsenti. August oli toidukaupade müügis suuruselt teine ​​kuu pärast pandeemia algust.

Teised jaemüüjad on täheldanud nõudluse kasvu puhastusvahendite järele. Pakkumise tase ei ole veel normaliseerunud, võrreldes pandeemiaeelse ajaga. 2020. aasta märtsis, kui kodumajapidamiste kauba kokkuost saavutas haripunkti, sai otsa keskmiselt 13 protsenti kaupadest. Nüüd on ladudest otsas umbes 11 protsenti toodetest, võrreldes tavapärase 5–7 protsendiga enne pandeemiat.