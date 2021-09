Elisa: privaatsus ja andmed on meie endi kaitsta

Selle aasta alguses tuli Apple välja iOSi uuendusega, mis annab kasutajatele teada, kui rakendus soovib kasutajat jälgida. Selle sisuks on kasutaja soovil keelata ära ainulaadse nn reklaami identifikaatori (IDFA) aktiveerimine, mida ettevõtted kasutavad reklaamide sihtimiseks ja tõhustamiseks. Identifikaatorit saab siduda ka näiteks jälgimisküpsistega, mis on ammendamatu infoallikas uute teenuste, toodete pakkumiseks ning tulemuslikuks turundamiseks. Apple uus iOS aga sunnib kasutajalt selgesõnaliselt küsima luba identifikaatori kasutamiseks ning uuringud ütlevad, et suur enamus kasutajaid vastab lubaküsimisele eitavalt. Muudatusele järgnes teatavasti torm.

Apple'i kõige populaarsem toode on privaatsus

Otsusele järgnesid tulised debatid, konkurentide vastukampaaniad ning tehnoloogiagigantide avalikud vastuseisud. Facebook ja Google kui muudatuse tõttu kõige suuremad kaotajad võtsid Apple suunal väga teravalt sõna. Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg ütles otsesõnu, et Apple kasutab oma turupositsiooni kurjasti ning otsuse taga on vaid suurendada enda äri ja kasumit, mitte kaitsta tarbijate privaatsust. Ehk siis lihtsustatult võib ka öelda, et Apple justkui keeras uuenduse enda äri kasuks ning muutis privaatsuse uute toodete müügiargumendiks.

Vaidlus ilmestab ka veelkord tõsiasja, et kõik globaalse äri osapooled on huvitatud oma ärimudeli kaitsmisest ning oma kasumi suurendamisest. Apple müüb seadmeid ja soovib leida sellele konkurentsieelist ning Facebook ja Google teenivad reklaamimüügi pealt ja püüavad kasutajaid veenda jälgimise turvalisuses ja õilsas eesmärgis. Tegelikkus aga ei teinud Apple midagi muud, kui lihtsustas andmekaitsefunktsiooni. Seni ei olnud lihtsalt kasutajate teadlikkus nendest võimalustest eriti kõrge ning see oli ka tihtilugu peidetud lohisevatesse teenustingimustesse, mida keegi lugeda ei viitsinud.

Seega ei saa öelda, et ainult Apple seadmete kasutajad oleksid edaspidi kindlustatud andmete kaitsega. Seda saab igaüks teha ka mis tahes rakendust, veebisaiti või platvormi kasutades sõltumata seadmest. Alustada võiks kasvõi sellest, et vaadata üle oma nutiseadmetes kasutatavad rakendused ning nende privaatsussätted ja nendega nõustumise tingimused. Vastutus andmete kaitsmise eest ei lasu seega ainult riikidel, ettevõtetel, organisatsioonidel, vaid ikka igaühel meist.

Kust lõppeb kasumlik toode ja algab kvaliteetne avalik teenus

Kindlasti ei tohiks andmete kasutamise keelamine saada asjaks iseenesest. Nagu ikka elus, on ka selles teemas pilt mitmekesisem ja mitmetahulisem. Näiteks meie digiriigi ja e-rahva kuvand oleks olemata, kui me kõik oma andmete kasutamist keelaksime või suhtuksime uuendustesse ja tehnoloogia arengusse radikaalse umbusuga.

Olgu selleks digilugu, digiretseptid, e-kool või ka lasteaedade ja koolide planeerimine kohtadesse, kus andmetele tuginedes nõudlus ja asustus on kõige suurem. Oleme jõudnud etappi, kus tegelikult riigi poliitikate ja arengu suunamine muutub üha rohkem andmepõhiseks ning ka inimese kohta andmete puudumine võib takistada tal näiteks kiiret pääsu arsti vastuvõtule või mugavat reisimist. Siin on aga taas oluline, et iga inimene saaks aru, mis andmed tema kohta olemas on ning ta saaks otsustada, kas ja kellel lubab neid kasutada.