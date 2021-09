Go Bus hakkab sõitma mitmes uues piirkonnas

Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul hakkavad Kuressaares ja Harjumaal sõitma uued bussid. Kuressaare linnaliinidel tuleb Go Bus välja nelja uue bussiga, mis on madala sisenemisega, tagades mugava juurdepääsu ka ratastooli või lapsevankriga. Jõelähtme valda on uusi busse planeeritud kaheksa.