Oskustöötajaid tuleb tikutulega taga otsida

Personalifirma Manpower üleilmsest uuringust selgus, et tööandjate hinnangul on oskustöötajate nappus saavutanud viimase 15 aasta kõrgeima taseme. Ligi 70 protsenti küsitletud ettevõtetest märkis, et neil on üha keerulisem palgata vajalike oskustega inimesi.