Lõuna-Korea piirab seadusega Google'i ja Apple'i maksesüsteeme

Kolm Ühendriikide senaatorit esitas sel kuul eelnõu, mis samuti vabastaks kauplemi e tehnoloogiafirmade haardest, ka Euroopas on päevakorral regulatsioon, mis sunniks Apple'i App Store'ile alternatiive võimaldama.

Apple ja Google on üleilmse kriitika all selle eest, et võtavad oma maksesüsteemide kaudu rakenduste kaudu käivast müügist kuni 30-protsendilist vahendustasu.