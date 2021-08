Finantsinspektsioon ja rahapesu andmebüroo sõlmisid uue kokkuleppe

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler lisas, et järelevalve pigem jälgib, et finantssektoris tegutsevad ettevõtted suudaksid seda ise teha. Kessler selgitas, et järelevalve käigus tekkinud kahtlused edastab inspektsioon rahapesu andmebüroole, et nad suudaksid täita paremini ka neile seadusega pandud kohustusi.