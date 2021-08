SEB: Eesti majanduskasvu veab tarbimispidu

Eesti majanduskasvu veab tarbimispidu

Maailmamajandusel on hoog sees

Kuigi koroonakriisi puhkemisest on möödunud juba poolteist aastat, ei ole majandusalaste ennustuste tegemine muutunud kuigipalju lihtsamaks. Hea on see, et senised prognoosid on järjepanu osutunud liialt konservatiivseks ja tegelikult on majanduse taastumine toimunud oluliselt kiiremini, kui alguses kardetud.