Eesti majandus kasvas teises kvartalis 12,9 protsenti

Praeguse kiire majanduskasvu puhul tuleb silmas pidada, et selle taga on peamiselt eelmise aasta väga madal võrdlusperiood, mil Eestis oli koroonakriisist tingitud eriolukord, selgitas statistikaamet juhtivspetsialist Robert Müürsepp.

«Valdav osa majanduskasvust tuli ettevõtlussektorist, mis on pärast eriolukorra lõppu jõudmas tagasi varasemale rajale. Märkimisväärne on ka see, et majanduskasv oli võrreldes 2019. aasta teise kvartaliga 4,7 protsenti,» ütles Müürsepp pressiteate vahendusel.