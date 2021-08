LHV panga juht: tahame saada Eesti suurimaks pangaks

Kliendid on lähiajaloos kasutanud tähtajalist hoiust raha kogumise ja kasvatamise eesmärgil. Selle põhjuseks on olnud alternatiivide puudumine ja madal teadlikkus. Arvan, et tulevikus ei saavuta tähtajaliste hoiuste populaarsus kunagi ajaloolisi tasemeid, kuna see pole lihtsalt raha kasvatamise viis ja klientidel on palju rohkem võimalusi oma säästude hoidmiseks. Intressikeskkond on praegu paraku selline, et tähtajalisi hoiuseid tehakse väga vähe. Atraktiivne intressitase on 1 protsendi juures, mida maksame näiteks oma Au-klientidele. Kliendid, kes on natukenegi investeerimisega kokku puutunud ja soovivad hoiustamise asemel raha kasvama panna, ei lepi sellise intressiga.