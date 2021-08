Majanduse lühiuudised

VW loobub manuaal-käigukastiga autodest

Saksa autotööstushiid Volkswagen plaanib loobuda manuaalkäigukastiga autodest ning toota tulevikus vaid automaatkastiga sõidukeid, vahendab Saksa autoajakiri Auto Motor und Sport. Viimasel ajal koguvad üha enam hoogu jutud, et autotootjad mõtlevad siduripedaaliga autodest loobuda juba enne, kui minnakse üle elektrilistele sõidukitele. Ajakirja Auto Motor und Sport sõnul on üks esimesi loobujaid Volkswagen, kelle otsus võib tähendada manuaalkastidega autode surma laiemalt. Auto Motor und Sport usub, et kümnendi lõpuks on Volkswagen täielikult loobunud manuaalkastide pakkumisest, kuna tootevalikus võivad selleks ajaks olla ainult elektriautod. Ehkki aruandes seda ei mainita, mõjutab Volkswageni otsust tõenäoliselt ka kõiki kaubamärke (Audi, Škoda, Seat), mis kuuluvad Volkswagen grupi alla. PM