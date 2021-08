Eesti Energia: põlevkivi aheraine sobib mitmel pool ehituseks

«Põlevkivitööstuse kõrvalprodukt aheraine – mille puhul on tegemist lubjakiviga – sobib teedeehitusse kasutatuna aluskihtides ja segatuna liivaga. Seda on kinnitanud TalTechi uuring ning juba on näiteid ka suurtest taristuprojektidest, näiteks Tallinna-Narva maantee ehitus,» ütles Aleksandrov BNS-ile.

Eesti Energia projektidirektori sõnul annab aga kasvav sotsiaalne vastaseis uute kaevanduste asukohtadel hea eelduse leida parimat rakendust juba kaevandatud materjalile. Transpordiks kasutatav raudtee võimaldab liigutada suuri mahte korraga efektiivsemalt ja keskkonnahoidlikult.

«Aheraine maksimaalne ärakasutamine on kooskõlas ringmajanduse põhimõtetega, sest sellevõrra ei võeta kasutusse uusi ressursse, vaid kasutatakse olemasolevat üha uuesti,» märkis Aleksandrov.

Projektidirektori sõnul on Tallinna tehnikaülikooli uuring juba näidanud, et aheraine sobib ka asendama Rail Balticu tammi aluskihtides liiva, kui aherainet segada liivaga.

«Loomulikult ei lahenda aheraine kõiki ehitusmaterjalide toorainega seotud probleeme, kuid Eesti Energia näitel suudame leida taaskasutust kogu tekkivale aherainele – ligikaudu kahele miljonile tonnile aastas,» rääkis ta ja lisas, et aheraine leiab kasutust nii taristuprojektides kui ka ettevõtte enda ringmajandusprojektidel.

Põlevkivi aheraine paekivi ei asenda

Reedel teatasid Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Eesti Taristuehituse Liit, et põlekivitootjate poolt ehitusmaterjalina reklaamitav põlevkivi aheraine tegelikult ehituses kasutamiseks siiski valdavalt ei kõlba ning paekivi ei asenda.

«Meie mure väljendub eelkõige selles, et olukorras, kus Eesti ehitusmaavarade poliitika on ajale jalgu jäänud ning praktiliselt võimatuks on muutunud mistahes uue karjääri või kaevanduse avamine, õhutatakse avalikkuses võltsi lootuskiirt, kuidas aherainekillustik lahendab kõik probleemid,» teatasid liidud.

«Ehitussektori seisukoht on – põlevkivi kaevandamisel kaasproduktina tekkivast aherainest valmistatud killustik ei asenda paekivikillustikku,» sõnas Taristuehituse Liidu tegevdirektor Tarmo Trei.

«Kahtlemata on aherainele ja sellest valmistatud killustikule laiema kasutusvõimaluse otsimine positiivne. Kohtades, kuhu need materjalid sobivad, ehk seal, kus nõuded kasutatavale materjalile madalamad, on aheraine ja sellest valmistatud killustiku kasutamine mõistlik,» lisas Trei.