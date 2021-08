Kongolaste avastus: hiinlased on meil naha üle kõrvade tõmmanud

Nutitelefonide ja elektriautode üha laialdasema kasutamise tulemusena suureneb pidevalt nõudlus liitiumioonakude tootmiseks vajaliku koobalti järele. Hõbevalge siirdemetalli suurim tootja on Kongo DV, kust tuleb umbes pool maailma koobaltist. Kongo riigile aga sellest loodetud tuluallikat pole, sest minevikus tehtud kokkulepete tõttu kaevandavad riigis peamiselt koobaltit Hiina ettevõtted.

Sestap on Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsusel plaan kahjulikud kaevanduslepingud luubi alla võtta. Teiste seas soovitakse üle vaadata ka 2007. aastal sõlmitud 6 miljardi dollari suurune leping Hiina investoritega, kinnitas riigi rahandusminister Nicolas Kazadi Reutersile.

Suurlepingu hiinlastega sõlmis riigi eelmine president Joseph Kabila. Tehingu alusel pidi Hiina riigile kuuluv ehitusettevõte Sinohydro ning raudtee-ettevõte China Railway ehitama Kongosse teid, koole, raudteid, haiglaid ja muud taristut. Vastutasuks said hiinlased 68-protsendilise osaluse kaevandusettevõttes Sicomines.

14 aastat tagasi tehtud kokkulepe pidi märkima olulist osa Kongo riigi arengus, kuid kriitikute sõnul on tänaseks vaid vähesed lubatud infrastruktuuriprojektid täielikult ellu viidud. Samuti on kurdetud lepingu läbipaistmatuse üle. Kriitikutega nõustus ka rahandusminister Kazadi. «Näeme, et minevikus on tehtud juhtimisvigu. Meil oli vaja tuua sellesse lepingusse rohkem selgust,» ütles minister.

​Kazad lisas siiski, et lepingu ülevaatamine «ei ähvarda praeguseid investoreid» ja lubas, et valitsus teeb hiinlastega tihedat koostööd.

Hiina ülemvõim

Kaevandustasude ülevaatamine on seatud Kongos eesmärgiks kõige kõrgemal politiilisel tasandil. Ka president Felix Tshisekedi rõhutas tänavu mais, et kaevandamislepingud tuleb ringi vaadata, kuna nad ei too piisavalt kasu Kongo riigile, mis on maailma suurim koobaltitootja ja Aafrika juhtiv vasekaevandaja.

Tänaseks on esimene samm ka tehtud. President Tshisekedi teatas sel kuul, et moodustas komisjoni China Molybdenumile kuuluva Teneke Fungurume'i vase- ja koobaltikaevanduse reservide ja ressursside ümberhindamiseks.

China Molybdenumile esimees Yuan Honglin ütles, et nad on valmis aruteluks Kongo riigile kuuluva Gecamines'iga, kellele kuulub 20-protsendiline osalus Teneke Fungurume'is. «Mõlemad osapooled on kindlad, et suudavad raamlepingu raames probleemi lahendada,» ütles Hiina suurfirma esimees.

Hiina investorid kontrollivad Kongos umbes 70 protsenti Kongo kaevandussektorist. Viimasel aastatel on õnnestunud hiinlastel ka oma kohalolekut suurendada ning lääne ettevõtete eest tulusaid projekte endale napsata.

Pärast seda kui president Tshisekedi maikuus lepingute ülevaatamise välja kuulutas, pidasid mõned analüütikud seda lääneriikide initsieeritud surveks Hiina ettevõtete vastu.