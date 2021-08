Kiibipuudus seiskas Scania tootmise Euroopas

Scania pressiesindaja Karin Hallstan märkis, et ettevõte saadab sel nädalal Rootsi kolmes tehases sundpuhkusele 9000 töötajat, kirjutas Kauppalehti. «Autotootmises on praegu raske periood ja liiga paljud asjad liiguvad vales suunas,» märkis ta.

Sel nädalal seiskus tootmine ka Volvo Carsi Rootsi Torslanda tehases. Ettevõtte pressiesindaja Maria Dagman ütles eelmisel nädalal Dagens Nyheterile, et pandeemia tõttu on tarneahelad segi paisatud. «Oleme globaalne ettevõte, mille tarnijad on paljudes maailma nurkades laiali ning tarneprotsessid on nüüd pikemad. Koroonaolukorra halvenemine on otseselt mõjutanud meie logistikat,» ütles Dagman.