Swedbanki kliendid saavad nüüd maksta võtmehoidja või sõrmusega

Swedbanki kliendid saavad oma Mastercardi deebet- või krediitkaardi siduda aksessuaariga, mis toetab Fidesmo Pay’d või Manage-Miid. Need on digimaksete teenuseosutajad, kes pakuvad viipemakseteenust. Viimane võimaldab maksta paljude nutiaksessuaaridega, sh nutikellade, käevõrude ja võtmehoidjatega.

«Praegu tehakse iga teine deebet- või krediitkaardi makse viipemaksena. See on kiire, mugav ja turvaline makseviis,» selgitas Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Swedbanki Eesti klientidest teeb iga päev nutiseadme abil makseid 79 000 inimest; 2021. aasta algusega võrreldes on see näitaja kasvanud 37 protsenti. See on kaasa toonud ka nutiseadmetega viipemaksete arvu kiire kasvu – aasta algusega võrreldes tehakse selliseid makseid 2,8 korda rohkem, teatab pank.

«Meie uus lahendus võimaldab muuta maksevahendiks ka näiteks vanaemalt päritud kella, kui lisada sellele kellarihm, mille sees on maksmist võimaldav kiip. Mitmed ripatsid, sõrmused ja teised aksessuaarid on veekindlad ja nii on soovi korral maksevahend käepärast ka näiteks spaas või rannas. Lisaks sulepeadele ja võtmehoidjatele on saadaval ka rohkem elevust tekitavad lahendused, näiteks päevasärgid, mille varrukasse on kiip sisse õmmeldud,» lisas Raagmets.