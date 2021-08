Rail Baltica põhitrassil sõlmiti kaks uut ehituslepingut

Kalevi ökodukti ehitamiseks sõlmiti leping TREV-2 Grupiga, kelle ehitada on Rapla maakonnas ka Tagadi viadukt. Kalevi ökodukti ehitushinnaks on 4 549 950 eurot (+KM). Ehitus peab valmima 2022. aasta lõpuks.

Urge ökodukt

Urge ökodukt asub Urge külas, kus raudtee läbib loomastiku rände osas tundlikku piirkonda. Ökodukti eesmärk on tagada rohevõrgustiku sidusus ja võimaldada loomade liikumist üle kavandatava raudtee. Urge ökodukt on eelkõige suunatud suurtele-, keskmise suurusega ja väikestele imetajatele, puudel elavatele imetajatele ja nahkhiirtele. Ökodukt on raudbetoonist tunnel, mis ehitatakse raudtee kohale, kaetakse pinnasega ja haljastusega. Ökodukti loomade ülepääsu laius on 50-60 meetrit. Ökoduktile rajatakse taimestiku kooslus, mis on omane kohalikule piirkonnale ja harjumuspärane piirkonnas esinevatele loomadele.

Kalevi ökodukt

Kalevi ökodukt asub Rapla linnast umbes 4 kilomeetri kaugusel Alu-Metsküla ja Kalevi asulate lähedal. Ökodukti eesmärk on tagada rohevõrgustiku sidusus ja võimaldada loomade liikumist üle Rail Baltica raudtee. Kalevi ökodukti põhieesmärk on tagada looduslike koridoride pidevus suurte metsloomaliikide nagu põtrade ja metssigade ning ka metskitsede ja ilveste jaoks. Kalevi ökodukti ülekäigu minimaalne laius on 75 meetrit.