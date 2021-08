Töötajate arv Eesti IT-sektoris on seitsme aastaga kahekordistunud

Praegu on Eestis tööhõive määr umbes 65 protsenti, mis on ligi 640 000 inimest. Ehkki koroonaviiruse pandeemia tabas majandust ja suurendas töötute arvu, kasvas IKT valdkonna töötajate arv aastaga 0,5 protsenti. Veel 2014. aastal moodustasid nad 3,9 protsenti kõigist hõivatutest, aga praegu juba 6,5 protsenti ehk umbes 41 000 inimest, teatas RIA.com Marketplaces.

Ukrainas tegutseva Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimees Artem Umanets ütles, et Eesti majandus näitab häid tulemusi kriisi ületamisel. «Olulist rolli selles mängivad tööstus ning infotehnoloogia ja side valdkond, mille lisandväärtus kasvab igal aastal keskmiselt 30 protsenti. Samuti on kasvanud IT-spetsialistide arv, mis tähendab uusi töökohti ja kodanike sissetulekute kasvu,» märkis ta.

Ka Lätis kasvab IKT segmendis hõivatute arv. Veel 2014. aastal oli neid 2,5 protsenti kõigist hõivatustest, aga 2020. aastal juba 3,7 protsenti. Läti ametliku statistika andmetel oli 2021. aasta juuni lõpus riigis 853 000 hõivatut. See tähendab, et IKT-s töötab üle 31 000 inimese.

2014. aastal oli Leedu vastav näitaja 1,7 protsenti, kuid seitsme aastaga tõusis see 3,3 protsendini kõigist hõivatutest.

Veel 2019. aastal moodustasid IKT-spetsialistid kõikidest Euroopa töötajatest 3,9 protsenti. 2020. aastal on see näitaja kasvanud 4,3 protsendini, keskmine kasvumäär on 7,5 protsenti aastas.