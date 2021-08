Rohekütuste kasutamisel on Eesti Soomest kümme aastat maas

Tellijale

Olete nii Soomes kui Eestis tegelenud autokütuste jaemüügiga. Millised on suuremad erinevused meie ja põhjanaabritest autoomanike eelistustes?

Ehkki rahvad ja riigid ei ole teineteisest kaugel, on hoiakud siin- ja sealpool lahte väga erinevad. Nagu Eestis nii on ka Soomes liikluses kasutatavad autod ühed vanimad Euroopas. Samuti meeldivad soomlastelegi võimsad, suuremad autod ja linnamaasturid, kuigi need ehk ei torka tänavapildis nii väga silma kui Eestis.

Kus aga erinevus mängu tuleb, on suhtumine rohekütuste kasutamisesse. Minu hinnangul on Eesti selles valdkonnas ligi kümme aastat Soomest maas ja siin tuleb veel palju vaeva näha, et inimesed hakkaksid mitte ainult rohelisemalt mõtlema, vaid ka käituma. Näiteks kasutatakse Soomes palju enam etanoolisisaldusega bensiini ja mitu korda populaarsem on taastuvdiisel, mida Eestis kasutatakse veel väga vähe.

Millest on selline erinev suhtumine tingitud?