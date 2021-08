USA vanim firmaboss maksab võimsat dividendi

Barron‘s kirjutab, et kuigi esmaspäeval saab investeerimise vanameister Warren Buffett 91-aastaseks, pole sugugi tegu vanima börsiettevõtte juhtfiguuriga. See au läheb septembrikuus 100-aastaseks saavale George Josephile.

Joseph on California autokindlustusettevõtte Mercury Generali asutaja, suuromanik ning istub ikka veel ettevõtte nõukogus ning aitab firmat juhtida.

Juubelile lähenev Joseph lõi ettevõtte 1961. aastal. Tema äriidee oli tänapäeva mõistes ülilihtne. Tol ajal oli kombeks, et kõik maksid autot kindlustades sama summa. Joseph otsustas muuta kindlustuse põhimõtteid nii, et parema sõiduajalooga juhid maksaksid vähem ja riskantsemad juhid rohkem.

Joseph viis Mercury Generali börsile 1985. aastal ning sellest ajast alates on firma aktsia väärtus 1078% tõusnud. Praegu kaupleb aktsia 59 dollari tasemel. Kui Warren Buffett põlgab dividendid ära, siis Joseph on dividendiusku: ettevõte maksab USA mõistes väga korralikku omanikutulu: praegu on dividenditootlus lausa 4,2%.