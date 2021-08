Suur ülevaade: mis läheb kallimaks

Paljud maailma olulised toorained on tänavu võimsa tõusu teinud. Kui USA hiljuti oma järjekordse majandusprognoosiga välja tuli, jäi analüütikutel üle nentida, et aina enam raha kulub toiduainete peale. Mis siis tegelikult kallineb?

Nisu

Maailmaturul saab nisu eest nii head hinda, mida paljud ei mäletagi. Alates aasta algusest on nisu kallinenud 14,4%. Nisufutuur kaupleb 732 dollari juures.

Mais

Kui suve alguseks oli maisi futuur kallinenud peaaegu 50%, siis juuni keskpaik andis tarbijatele hõlpu: hind tuli kolinaga alla. Hinnatõusust siiski ei pääse: võrreldes aasta alguse tasemega on maisi hind 14% kallim.

Sojauba

Kui aasta alguses võttis sojaoa futuuride hind sarnaselt teistele suuna üles, siis juunikuus toimus järsk hinnalangus. Tänaseks on sojaoa hind kaotanud peaaegu kogu oma tänavuse 18-protsendise tõusu ning on võrreldes aasta algusega napilt protsendiga plussis.

Suhkur

Suhkru hind on tänavu teiste toorainetega võrreldes pisut erinevalt käitunud: märtsikuuni toimus suurem tõus, aga siis tabas teda uuesti järsk hinnalangus. Sellest on ta tänaseks taastunud ning aasta algusega võrreldes tuleb suhkru eest USA toorainebörsil välja käia 30% suurema summa.

Riis

Riisifutuur nägi juunikuus kerget kukkumist, kuid võrreldes aasta algusega tuleb selle eest välja käia 10% rohkem raha.

Kohv

Halb uudis tabab kõiki kohviarmastajaid: kohvifutuurid on muutunud tänavuse aastaga 50% kallimaks. Sellel on terve rida põhjuseid: nii on suures kohvitootjariiki Kolumbiat tabandud põud, mis kohvisaaki rusub. Lisaks kimbutavad kohvitootjaid sarnaselt kõikidele teistele tarneraskused, mis tähendab, et isegi kui kohviube on tootjate juures lademetes, ei jõua need õigeks ajaks tellijateni, mis omakorda tekitab nappust ja ajab hinda üles.

Kakao

Kui on üks tooraine, mis üldist hinnatõusu trotsib, siis on see kakaouba: alates aasta algusest on futuuri hind peaaegu protsendi võrra odavnenud.

Puit

Kevad oli puidumüüjatele kuldne aeg, kuna tarnega olid raskused ning puitu polnud kerge kätte saada. Suurenenud nõudlus ajas hinnad lakke, erineva pikkusega puidu futuuri hind jõudis maikuuks peaaegu kahekordistuda. Siis jõudis pakkumine järele ja hind asus kiiresti langema. Võrreldes aasta alguse tasemega on hinnad nüüd lausa ligi 40% soodsamad. Olenevalt puidu liigist ja laadist võivad hinnad aga erineda. Kui Eestis jäi küttepuidu hind tänavuse aasta jooksul enam-vähem samale tasemele püsima, siis juuliks oli palgi hind ligi kolmandiku võrra kallim, selgub Erametsakeskuse andmetest.

Nafta

Üks tooraine, mis on jõudsalt ülespoole rühkinud, on nafta: alates aasta algusest on must kuld kallinenud peaaegu 40%. Brenti toornafta barrel kaupleb praegu 71 dollari taseme juures.

Maagaas