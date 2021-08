Arvamus: kas oled valmis 100-aastaseks elama?

Pikaealisi – teadlased peavad nende all silmas inimesi, kes elavad vanemaks kui 90 eluaastat – on kogu maailmas neli kuni kümme korda enam kui neid oli 50 aastat tagasi. Näiteks, kui 1989. aastal oli Eestis saja-aastaseid ja vanemaid inimesi 100 000 elaniku kohta 4,5, siis 2017. aastal oli vastav näitaja juba 10.

Niisiis, tõenäosus elada saja-aastaseks tõuseb jõudsalt. Seeläbi pikeneb ka meie pensionipõlv. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ülevaate kohaselt saavad Eestis nüüd tööturule sisenevad inimesed eeldatavalt pensioni nautida 25 protsenti oma elueast. Paljudel meist aga ei ole piisavalt rahalisi ressursse ega võimalusi, et neljandikku oma elust pensionil olla.

30-aastasena võib pensionipõlve heaolu tunduda liialt abstraktne ja hoomamatu, et selle nimel täna raha kulutamata jätta. Kui inimese elukaart vaadata, on valmisolek ja võimekus säästa suurim vanuses 25-65 eluaastat. Mida varem alustada, seda rahulikumalt ja muretumalt saab pensionile vastu astuda.

Kui alustada kogumist 25-aastaselt ja panna iga kuu 10% sissetulekust III sambasse, on see piisav, et saada kolmest pensionisambast kokku 60-70% oma varasemast sissetulekust. Hiljem alustades tuleb aga sama tulemuseni jõudmisest säästa oluliselt rohkem kui kümnendik sissetulekust või leppida väiksema sissetulekuga vanaduspõlves.

Ainult I ja II sambasse panustajad peaksid arvestama kõigest 40 protsendiga pensionieelsest palgast. Kõikide teiste riikide praktika näitab, et ainult esimene sammas piisavat elatustaset ei taga. Erinevate pensionisammaste kombineerimine vähendab eri tüüpi riske, mis võivad inimesi nii enne kui ka pärast pensionile jäämist ohustada. Eesti on siin hiljutise pensionireformiga liikunud vastuvoolu.

Mis on need kaalutlused, mille põhjal inimesed teise sambasse jäämise või sellest lahkumise otsuse on langetanud? Kantar Emori hiljutisest uuringust paistab silma lahkujate umbusk nii pensionisüsteemi kui riigi ja pankade suhtes. Usaldamatuse taga võib vähemalt osaliselt olla vähene teadlikkus kogumispensioni toimimisest, sest mõnevõrra üllatuslikult selgus küsitlusest, et inimeste teadlikkus kogumispensioni toimimisest on hoolimata pensionireformiga kaasnenud põhjalikest vaidlustest võrdlemisi madal. 15% kõikidest vastanutest – nii lahkujates, kõhklejatest kui jääjatest – ei teadnud, et inimene ise panustab teise sambasse 2% oma palgast, millele riik lisab veel 4%. Veel 20% märkis, et nad ei tea, kas see väide vastab tõele või mitte.

Lisaks tuli olulise lahkumise põhjusena uuringust välja pensionifondide madal tootlus. Samas näitab ajalugu seda, et kuigi aktsiaturud on lühikeses, paari aasta perspektiivis heitlikud, on nad pikemas, paari aastakümne perspektiivis taganud kõrgeima tootluse. Mistahes investeerimisel on oluline olla järjepidev ja mõelda pikaajaliselt. Liitintress teeb aja jooksul oma töö ehk raha hakkab kasvatama raha ja väikestest summadest kasvavad suured.