Suur rahatüli Euroopa Liidus: von der Leyeni vastu ähvardatakse kohtusse minna

Tüli juured ulatuvad üsna pika aja taha: Euroopa Liidus institutsioonides on paljudele pinnuks silmas Ungari ja Poola, kes on viimastel aastatel võtnud vastu mitmeid seadusi, mis on vähemalt Euroopa parlamendi (EP) hinnangul Liidu seadustega vastuolus. Teiste hulgas pannakse riikidele süüks pressivabaduse piiramist.

Koroonakriisi alguses otsustati panna paika hiiglaslik 750 miljardi eurone päästepakett. Sel ajal, kui USAs juba mitmendat ringi raha välja jagati, vaieldi meil veel tingimuste üle. Need said nüüd laias laastus sel aastal paika ning EP leidis – ja leiab ka nüüd - , et juhul kui liikmesriik euroliidu seaduseid ei täida, ei peaks ta ka ühispotist raha saama. Ühispott ei tähenda ainult päästepaketti, sest paika on saanud ka uus seitsmeaastane Euroopa Liidu eelarve, mille kogumaht on 2 triljonit eurot.

EP andis juunikuus Euroopa Komisjonile (EK) ultimaatumi: pange kahe kuu jooksul rahade jagamisele külge tingimus, et raha saavad ainult need, kes täidavad Euroopa Liidu seaduseid ja jagavad liidu ühiseid väärtuseid.

Nüüd on EK-le antud tähtaeg tähtaeg möödunud ja EP on tulivihane: EP enda väljaanne The Parliament kirjutas, et sisuliselt saadeti neile nüüd komisjoni poolt vastus, et neil pole piisavalt alust arvata, et riigid euroreegleid rikuksid. Pealegi polnud komisjonile selge, et parlamendi nõude taga oli nõue, et komisjon midagi ära teeks.

Nüüd valmistab EP ette kohtulahingut, parlamendil on kindel plaan komisjon ja von der Leyen Euroopa Kohtusse anda. Süüdistus: tegevusetus.

Euronews kirjutab, et hiljuti sai EK uued võimutäiused: nimelt võib ta peatada või külmutada maksed mõnele liikmesriikidele. Kui mõni liige reegleid rikub, on komisjonil veel karistusmeetmeid, eelkõige rahalisi: lisaks maksete tegemise lõpetamisele lõpetab komisjon ka riigi osas võetud õiguslikud kohustused. Lisaks saab ta keelata antud riigile laenu andmise ning nõuda, et ta varasemalt võetud laenud nüüd kiirkorras tagasi maksaks. Samuti võetakse talt ära hääleõigus Euroopa Liidus. Alles siis, kui riik oma seaduseid muudab, võetakse piirangud maha.