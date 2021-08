Netikelmid petsid neljalt inimeselt välja ligi 45 000 eurot

Põhja prefektuuri teatel helistas teisipäeval 47-aastane naisele vene keelt kõnelev naine, kes esitles end Swedbanki töötajana ja teatas, et tema arvelt proovib keegi teha makset internetkaupluses. Hiljem teatas naisele helistanud mees, et teeb parajasti naise pangakontol tehinguid ja palus need kinnitada PIN1 ja PIN2-koodidega, mida naine tegi paar korda. Mees vestles temaga veel natuke aega ja siis katkestas kõne. Kahju on kokku 26 017 eurot ja 88 senti.

Teisel juhtumil helistas 71-aastasele naisele inimene, kes tutvustas ennast SEB Panga töötajana. Helistaja väitis, et keegi üritab varastada naise pangakontolt raha ja pakkus võimalust kontot kaitsta. Kannatanu sisenes internetipanka, tal paluti sisestada PIN2-kood ja oodata, kuni kontrollimine käib. Lisaks küsiti naiselt pangakaardi andmeid, mida ta ei andnud. Kontot kontrollides avastas naine, et sealt on tehtud makseid kokku 11 995 eurot.

50-aastasele mehele helistas mees, kes tutvustas ennast LHV Panga töötajana ja ütles, et pangas toimus andmete levik ja selleks on vajalik uuendada andmeid. Selleks paluti mehel sisestada Mobiil-ID kaudu PIN1 ja PIN2, mille järel selgus, et tegemist oli pettusega ja avaldaja LHV pangaarvelt oli kantud 3400 eurot Tinkoff Quasicash arvele.