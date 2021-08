Analüütikud ootavad teises kvartalis 10-protsendilist majanduskasvu

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles BNS-ile, et tema hinnangul peaks teise kvartali SKP kasv tulema aastases võrdluses 9-10 protsenti, kuid see on tema sõnul isegi konservatiivne hinnang.

Nimetatud tegevusalad koos maksudega on ligi 40 protsenti SKP-st. Kiiret taastumist on Mertsina sõnul näidanud ka paljude teenuste sektori tegevusalade kasv.

Palm lisas, et teise kvartali lõpuks jõudis kindlustunne Eesti eksporditurgudel rekordilisele tasemele, välisnõudlusele lisandus samas tempokas sisenõudluse kasv. «Mitmes majandusharus on tellimusi rohkem kui jõuab täita, mis tekitab nüüd hinnasurveid,» tõdes ta.

LHV majandusanalüütik Kristo Aab rääkis BNS-ile, et viimased statistikaameti hinnangud sisemajanduse kogutoodangu osas on kõik üllatanud pigem ülespoole. Seetõttu võiks tema arvates teises kvartalis oodata suisa kahekohalist kasvutempot.

«Väliskaubanduse bilanss on küll negatiivseks pöördunud, kuid maksu- ja tolliameti andmete põhjal võib eeldada, et lõviosa suurenenud impordist on läinud investeeringuteks ning need kaks tegurit tasakaalustavad rahvamajanduse arvepidamises teineteist,» tõdes Aab.