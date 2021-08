Veoettevõtted: aktsiisilangetus viis sektori rekordilisele tõusule

Nimelt näitavad statistikaameti värsked andmed, et tänavuse aasta esimeses kvartalis kasvas veomaht võrreldes eelmise aastaga 32 protsenti.

Kuna võrdlusbaasiks on 2020. aasta esimene kvartal, mil majandust ja vedusid veel COVID-19 pandeemia suures mahus ei mõjutanud, siis hindavad veoettevõtete esindusorganisatsioonid, et just aktsiisilangetus vedas sektori rekordilisele tõusule, teatasid organisatsioonid.