Mida tuleb arvestada avatud pakendiga toote tagastamisel müüjale?

Ka kõrva proovitud kõrvaklappe saab müüjale tagastada, kui kauplejal on võimalik neid puhastamise või desinfitseerimisega uuesti müügikõlblikuks muuta. FOTO: Hilka Raba

Paljud kauplejad arvavad ekslikult, et müügitingimustes võib välistada kauba tagastamisõiguse siis, kui toote pakend on avatud. Selline välistamine on võimalik, aga kehtib vaid teatud juhtudel.