Briti supermarketid on sunnitud töötajaid ümber koolitama rekajuhtideks

Briti supermarketid löövad häirekella rekajuhtide ägeda puuduse tõttu riigis. «Puudus on hullemal tasemel, kui ma kunagi varem näinud olen,» ütles Co-op kaubandusketi juht Steve Murrells ajalehele The Times. Ta ütles, et tema ettevõte on kriisi tõttu alustanud töötajate ümberkoolitamist veokijuhtideks.

Puuduse põhjuseks on märkimisväärne puudus rekajuhtidest, kes transpordiksid kaupu punktist A punkti B. Briti Maanteeveoameti hinnangul on puudus umbes 100 000 veoautojuhist.

Puudus on seotud ka asjaoluga, et paljud Euroopa rekajuhid lahkusid pärast Brexitit riigist. Nüüd on välimaalastest rekajuhtide puhul vaja keerulisi ja kalleid viisaprotseduure, mistõttu kaheldakse, et lähiajal tuleb puudusele leevendust. Lisaks lähevad iga kuu pensionile tuhanded veoautojuhid ja uut verd ei ole piisavalt. Pandeemia tõttu on ka tühistatud kümneid tuhandeid sõidueksameid.

Ka supermarketite kett Iceland on puudusest häiritud. «Meil on jõuludeni palju kaupu, mida tuleb liigutada, ja stabiilne tarneahel on kõigi jaoks eluliselt tähtis,» ütles Icelandi tegevjuht Richard Walker intervjuus BBC-le. «Me oleme juba ühed jõulud pidanud tühistama ning ma ei soovi, et ka need jõulud oleksid problemaatilised.»