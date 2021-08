Majanduse lühiuudised

Lüganuse vald algatas VKG tehase eriplaneeringu

Lüganuse vallavolikogu otsustas eileõhtusel istungil algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneering eesmärgiga uurida VKG biotoodete tehase rajamise võimalust Lüganuse valda. «Selle mittealgatamine oleks olnud ebamõistlik,» ütles Lüganuse vallavolikogu esimees Risto Lindeberg. «Eriplaneeringu protsess ja keskkonnamõjude hindamine peab näitama, kas see on õige asi ja mis kohustused see toob arendajale. Pärast on võib-olla nõuded nii suured, et arendajal pole mõtet tehast arendadagi.» Tehase maksumus oleks arvestuslikult 800 000 miljonit eurot ja tööd annaks see 250 kõrgepalgalisele töötajale, lisaks saaks kaasnevates majandusharudes tööd 1000 inimest. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, peaks tehas hakkama tööle viie aasta pärast. PM