Eestlaste asutatud rahaülekannete ettevõte Wise astus järgmise sammu aktsionäride baasi laiendamiseks, registreerides USA väärtpaberituru järelvalveorganis (SEC) aktsiate hoiutähed (ADR). Hoiutähtedega hakatakse kauplema börsivälisel turul eeldatavasti alates 8. septembrist, mitte aga New Yorgi börsil või Nasdaqil. See tähendab, et Eesti investoritel on USA turgude kaudu väärtpabereid keeruline soetada.