Purjelaua Techno 293 EM toob Eesti turule 60 soodsat purjelauakomplekti

Võistluste peakorraldaja Kristel Oitmaa ütles, et tippvõistluste varustus mõõdetakse ja kaalutakse enne starti üle, et keegi ei saaks klassi standardist erinevaks modifitseeritud varustusega tehnilist eelist. Seetõttu valivad mõnede riikide koondised oma isikliku varustuse võistluskohta transportimise asemel korraldaja pakutava rendivarustuse, mille soetamist toetab spordialaliit. Võistlusi korraldavast riigist valitakse varustuse kohale toimetamiseks ja välja rentimiseks üks partner, Eestist osutus selleks Surfhouse.

«Charter-varustus on selline võistlusvarustus, mis tellitakse selleks soovi avaldanud võistlejatele tuttuuena võistluste ajaks ja siis peale võistlusi müüakse varustus maha. Varustust on kasutatud umbes 4-5 päeva,» selgitas Surfhouse projektijuht Betti Vainküla.

Ta tõi näiteks, et sellisel viisil võib põhimõtteliselt uue Techno 293 komplektse purjelaua soetada 920 euroga ning kõige soodsama purje 818 euroga, mis on poehinnast ligi 500 eurot soodsam. Vainküla, kes on ka ise kogenud purjelaudur, kinnitas, et rendivarustused võivad küll võistluse käigus saada mõningaid kriimustusi või muid kasutusjälgi, kuid suuri vigastusi noortevõistluste varustus 4-5 päevaga tavaliselt ei saa ning sisuliselt on tegemist ikkagi uute asjadega.