BLRT Grupp kasvatas vaatamata käibelangusele kasumit 23,6 miljonini

Kontsern investeeris mullu materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse ning kinnisvarainvesteeringusse kokku 38,3 miljonit eurot, millest 1,1 miljonit eurot oli saadud sihtfinantseerimise sihtfondidest. Lõplik investeeringu summa oli 37,3 miljonit eurot, aasta varem oli see summa 53,9 miljonit eurot.

Tänavu jätkab kontsern laevaehituse ja toodete valiku laiendamiseks vajalike uuringutega ning arendustööde tegemisega. Plaanis on suurendada ka stividoriteenuste mahtu. Ettevõttel on plaanis investeerida materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse ning aktsiatesse ja osakutesse ja laenudesse sidusettevõtetele 36 miljonit eurot.

AS BLRT Grupp on kontserni BLRT Grupp emaettevõte. Emaettevõtte põhitegevuseks on tütarettevõtete juhtimine ning kontserni varade haldamine. Kontserni koosseisu kuulub 83 tütarettevõtet.