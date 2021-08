Börsile pürgiv DelfinGroup ostis Läti suuruselt neljanda pandimajade keti

Tehing hõlmab lisaks poodidele ka Moda Kapitālsi pandilaenude portfelli; viimane spetsialiseerub edaspidi hüpoteek- ja tarbimislaenude andmisele. Tehingu ligikaudne hind on 950 000 eurot, kuid täpne maksumus selgub 2021. aasta lõpus, mil tehing on jõustunud.

DelfinGroupi juhatuse liige Ivars Lamberts ütles, et Moda pandimajade omandamisel on nende eesmärk suurendada ettevõtte geograafilist mõju ja kasvatada klientide arvu.

«Laienemine maapiirkondadesse on üks meie äri fookuspunkt, kuna ligipääs erinevatele finantsteenustele on suurtest keskustest väljaspool üsna piiratud. Moda on tugev tegija, kel on lai pandimajade võrgustik ja investeerimisvõimekus,» põhjendas ta.

Ta lisas, et Moda kinnisvaraportfell on hästi juhitud ja ettevõttel on lai kliendibaas. «Heast juhtimisest annab tunnistust seegi, et Moda on Riia börsil, kus nende võlakirjadega kaubeldakse 2010. aastast. Usume, et Moda pandimajade võrgustiku ostmisega ei kasvata me mitte ainult oma turuosa pandimajasektoris, vaid tõstame ka DelfinGroupi väärtust,» selgitas Lamberts.

Moda Kapitālsi juhatuse liige Guntars Zvinis sõnas, et nende kliendid ei pea muretsema, kuna teenindamine jätkub DelfinGroupi pandimajades. «Moda ise jätkab aga edaspidi kinnisvara tagatisel laenude ja tarbimislaenude pakkumisega,» märkis Zvinis.

Tehing ei vaja Läti konkurentsiameti luba.

DelfinGroup teatas tänavu märtsis, et plaanib aasta teises pooles aktsiate esmast avalikku pakkumist Nasdaq Riia börsil. IPO nõustajad on LHV pank ja advokaadifirma Eversheds Sutherland Bitāns.

2009. aastal asutatud DelfinGroup on litsentseeritud finantsteenuste firma, mis esindab kolme kaubamärki: Banknote, VIZIA ja Rīgas pilsētas lombards. Firma annab tööd 277 spetsialistile 93 esinduses, mis paiknevad 38 Läti linnas ja asulas. DelfinGroup on Läti kaubandus-tööstuskoja liige ning saanud kuldstaatuse koostöö eest Läti maksuametiga.

Grupi põhiteenusteks on kasutatud asjade müük esindustes ja internetis, pandi tagatisel laenud, tarbimislaenud ja seeniorlaenud, mis on mõeldud eakamatele klientidele. DelfinGroupi võlakirjadega kaubeldakse Baltic First North võlakirjade nimekirjas Nasdaq Riia börsil.

DelfinGroupi 2020. aasta käive oli 23,7 miljonit eurot. Ettevõtte laenuportfell ulatus 34,6 miljoni euroni, EBITDA 9,3 miljoni euroni ja maksueelne kasum 4,65 miljoni euroni. DelfinGroup teenindas mullu enam kui 400 000 klienti. Kuus annavad nad keskmiselt välja 35 000 laenu.