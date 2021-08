Circle K: toornafta hinnalanguse mõju kütuse jaehindadesse ei jõua

Keskmiselt on senine augustikuu Brent toornafta hind püsinud 70 dollarit barreli juures, olles ligi 4 dollari võrra madalam kui juulikuus. «Toornafta hinnalanguse mõju on tasandanud aga euro suhtes kallinev dollar, mistõttu sisseostuhindades olulist muutust olnud ei ole,» tõdes Sassi.

Balti riikide võrdluses on Eesti mootoribensiini jaehind hetkel kõige kõrgem. Sassi sõnul on siinne kütus naaberriikidest kallim, kuna Eestis kehtib Baltikumi kõrgeim aktsiisimäär. Samas märkis ta, et diislikütuse hind on Eestis kõige soodsam tänu Leeduga võrdsele diislikütuse aktsiisimäärale ja teravale konkurentsiolukorrale Eestis.