Lennufirma kehtestab vaktsineerimata töötajatele trahvi

Delta Airlinesi juhi Ed Bastiani sõnul on sellise lisamaksu eesmärk koroonaviiruse leviku pidurdamine ettevõtte töötajate seas, kirjutas BBC.

Ettevõte hakkab alates novembrist vaktsineerimata töötajatelt nõudma igakuiselt 200 dollarit ehk umbes 170 eurot. Samuti näeb uus poliitika ette, et haigushüvitist makstakse ainult siis, kui koroonasse nakatunud inimene on täielikult vaktsineeritud.

Makse kehtib kõigile kindlustuskaitsega kaetud Delta töötajatele, kes moodustavad enamiku ettevõtte 75 000 töötajast. Ettevõtte hinnangul tekitab iga töötaja, kes on koroona tõttu haiglasse sattunud, ettevõtte jaoks 50 000 dollarit ehk 42 500 eurot lisakulu.

Viimastel nädalatel on lennufirma töötajaid Covid-19 deltatüve tõttu üha rohkem haiglasse sattunud ning kõik need töötajad on Bastiani sõnul olnud vaktsineerimata.