Värska Vesi kasvatas mullu nii käivet kui kasumit

Tänavu on joogitootja põhieesmärgiks firma turupositsiooni säilitamine koduturul ja ekspordi osakaalu kasvatamine. Seejuures on eesmärgiks suurendada 2021. aastal müüki ja turuosa eeskätt Soomes ja vähendada allhangete osakaalu kogumüügist eelkõige koduturul.

Lisaks plaanib ettevõte tuua turule uusi kõrgema lisandväärtusega tervislikke tooteid mineraalvee baasil. Ühtlasi on eesmärgiks käibe kasvatamine 5 protsendi võrra ja kasumi eesmärgiks on seatud 800 000 eurot.

1993. aastal asutatud AS Värska Vesi jätkas 1973. aaastal Värska sovhoosis alustatud mineraalvee tootmist. Ettevõte tegeleb põhiliselt mineraalvee ja allikavee tootmisega ning realiseerimisega. Ettevõtte peamised kaubamärgid on Värska Originaal, Värska Allikavesi, Nordic Springs, Biomari ja Värska Vurtsvasser.

AS Värska Vesi omanikeks on Emphora Holding OÜ, UJ Invest OÜ ja Värska Kaevud OÜ. Ettevõtte tegelikud kasusaajad on 34,18 protsendiga Georg Mahla ning Oliver Jõgeva, Rauno Jõgeva ja Birgit Kadak kõik 19,63-protsendilise osalusega.