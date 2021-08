Peaministrid kinnitasid Balti riikide lahkumist Vene elektrivõrgust

Ilmselt on iga inimene, kes korra suvel Tallinnast Saaremaale sõitnud, näinud Lääne- ja Harjumaa piiril Ristil elektrimasti nimega Soorebane. 45 meetri kõrguse ja ligi 39 tonni kaaluva roostekarva terasest masti autorid Sille Pihlak ja Siim Tuksam on oma töö eest rohkelt kiitust saanud. See on üks 972 mastist, millel püsib Eestis ja Lätis uus kõrgepingeliin.