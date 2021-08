Rootsit ohustavad elektrikatkestused, kuna tuumajäätmete ladustamise ruum on otsas

Rootsil hakkab otsa saama ruum kuhu ladustada oma kuue tuumareaktori poolt tekkinud jäätmeid, mis annavad umbes kolmandiku riigi elektrienergiast. Kui enne kuu lõppu otsust ei tehta, peavad tuumajaamade haldajad, sealhulgas Vattenfall AB, oma sõnul alustama jaamade sulgemist juba kolme aasta pärast.

See vallandaks riikliku energiakriisi ja seaks ohtu Rootsi puhta energia tootmise eesmärgi. Neljapäeval toimuval valitsuse istungil hakkavad sotsiaaldemokraatide ja roheliste poolt moodustatud valitsuskoalitsiooni liikmed tõenäoliselt arutama seda küsimust, mis on juba enam kui aasta aega ummikus olnud.

«Nii lühikese etteteatamisajaga ei ole realistlik asendada tuumaenergia toodangut,» ütles riigiomandis oleva Vattenfalli tootmisjuht Torbjörn Wahlborg, kes haldab viit Rootsi kuuest reaktorist. «Vastupidi, ülejäänud reaktoreid on vaja rohkem kui kunagi varem, arvestades kiiresti kasvavat energianõudlust, mida Rootsi vajab süsinikuneutraalseks muutumiseks.»

On möödunud rohkem kui kümme aastat sellest, kui Rootsi Tuumakütuse ja Jäätmete Haldamise AS (SKB) esitas taotluse hoidla ehitamiseks. Oktoobris teatas ettevõte, mis vastutab kõigi Rootsi tuumajäätmete kõrvaldamise eest, et nad on juba saanud heakskiidu kõigilt vajalikelt kohtutelt, ametiasutustelt ja isegi omavalitsuselt, kuhu nad soovivad rajatise ehitada. Kuid valitsus ei ole seda endiselt heaks kiitnud.

«Küsimus ei ole selles, kas võtta seisukoht tuumaenergia poolt või vastu, vaid selles, et on olemas usaldusväärne lahendus ja et protsessiga tuleb edasi minna,» ütles SKB tegevjuht Johan Dasht.

Sellise ulatusega otsus nõuab kogu vajalikku aega, ütles keskkonnaminister Per Bolund. Valitsus kavatseb hoopis teha ettepaneku otsustada vahehoidla laiendamise üle ja seejärel kaaluda lõppladustamise ehitamise taotlust.

Valitsuse jaoks, kuhu kuulub tuumaenergiavastane Roheline partei, on see küsimus eriti delikaatne. Samas pole mitte ainult tööstus valituse ettepaneku vastu, vaid ka nende endi kaks peamist ekspertiisiasutust selles küsimuses. Nii Rootsi Kiirgusohutuse Amet kui ka Rootsi Energiaagentuur on selle vastu põhjendusega, et see kujutab endast veelgi suuremat ohtu takerduda pikalevenivasse kohtuprotsessi.