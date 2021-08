Londoni Gatwicki lennujaam laieneb hoolimata pandeemiast ja keskkonnaprobleemidest

Projekti maksumus on umbes 500 miljonit naelsterlingit (584 miljonit eurot) ning see aitab suurendada reisijate läbilaskevõimet kahe aastakümne jooksul kahe kolmandiku võrra rohkem kui 70 miljoni reisijani aastas.

Londonist 48 kilomeetrit lõunas asuv Gatwick on praegu ühe lennurajaga lennujaam. Teine lennurada on küll olemas, kuid kuna ta on liiga lähedal esimesele, ei saa neid üheaegselt kasutada.