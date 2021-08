Vesiniku konsortsiumi liikmed alustavad koostööd

«Fossiilsete kütuste kasutamise aeg saab varsti läbi ning meie majanduse konkurentsivõime tagamiseks on vesiniktehnoloogial peamine roll,» ütles Laidvee pressiteates. «Meil on teadmised ja pädevus, et ellu viia projekt, mis hõlmaks terviklikku vesiniku tootmise, tarnimise ja tarbimise ahelat ja sellega seotud teadus-ja arendustegevust,» lisas ta.

Plaanitava elektrolüüseri esialgne võimsus on 48 megavatti, millega saab aastas toota kuni 9000 tonni vesinikku. Hilisemas kahes etapis on võimalus võimsust suurendada veel kokku 48 megavati võrra ehk 24 megavatti korraga.

Projekt näeb ette, et vesiniku veeldamise järel suunatakse toodetud vesinik laevade punkerdamiseks ja maismaa logistikaks vastavatesse terminalidesse. Maismaal on kavas vesinik suunata Tallinna Linnatranspordi uute liinibusside käitamiseks ning tanklavõrgustiku kaudu jaetarbimisse.

Projekti investeeringute maht on eeldatavalt 380 miljonit eurot, millest osa on plaan katta Euroopa Innovatsioonifondi toel.

Liidu liikmeteks on OÜ Green Technologies Development, vesiniku tootmist arendav H2Electro OÜ, vesinikpraami kasutuselevõtmist ettevalmistav Paldiski Sadamate AS ning suruvesinikul töötavate linnaliinibusside hankimist ja käitamist plaaniv AS Tallinna Linnatransport. Liiduga on plaanitud liituma veel vesiniku tankimistaristut arendav kütusefirma.