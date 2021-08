Digivaldkonna tippkohtumine toob Tallinna USA kaubandusministri ja Euroopa Ülemkogu presidendi

Presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo sõnul on ürituse üheks eesmärgiks arutada, kuidas arendada turvaliselt kaasaegse demokraatliku turumajanduse taristut, mille puhul on üks põhimuresid ebausaldusväärse kapitali sissetungimine – et kriitilise tähtsusega infrastruktuur ei oleks sõltuv ettevõttetest või riikidest, kelle motiivid võivad kujuneda julgeolekuriskideks.

Ühe teemana arutatakse kürberturvalisust digitaalse arengu osana. Riikliku küberturvalisuse juhi Raul Rikki sõnul on muutunud oluliseks usaldusväärne innovatsioon, mille eelduseks on küberturvalisus. Aeg on näidanud, et ka suurte korporatsioonide nagu Microsofti turvalisust ei saa võtta iseenesestmõistatavana.