Tallinna-Peterburi bussiliinile tuleb uus tegija

«Alates 2020. aasta suvest on Eesti, Läti ja Leedu osa meie FlixBusi võrgustikust ning see on olnud suurepärane kogemus. Nüüd me laieneme edasi ida poole, ühendades Balti riigid Venemaaga, et kutsuda veelgi rohkem inimesi meie taskukohaseid ja keskkonnasõbralikke reisivõimalusi kasutama. Tallinna-Peterburi liin on oluline samm meie laienemises, mis ühendab Venemaa reisijad meie ülemaailmse võrguga,» ütles ettevõtte asutaja ja tegevjuht André Schwämmlein.