GRAAFIK ⟩ Vaata, kui palju on Tallinna börsiettevõtete väärtus kasvanud

Kuid LHV pole ainus börsiettevõte, mille turuväärtus on viimastel nädalatel-kuudel märkimisväärselt kasvanud. Aasta algusest on börsi põhinimekirja ettevõtete turuväärtus kasvanud miljardi euro võrra 3,85 miljardi euroni.

LHV järel on teisele kohale kerkinud Tallinna Sadam, mille turuväärtus on 508 miljonit eurot. Teisel kohal on 422 miljoni euroga Tallinna Kaubamaja. Tallink, mis oli enne koroonapandeemia puhkemist suurima turuväärtusega ettevõte Tallinna börsil, on eilse seisuga langenu kolmandale kohale. Laevafirma väärtus on 397 miljonit eurot.