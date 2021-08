Eesti idude eripära: Bolt on sama suur kui ülejäänud sektor kokku

Eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes suurenes sektori käive 49 protsenti (mullu 379 miljonit eurot).

Suurima käibega Eesti iduettevõtted olid esimesel poolaastal Bolt (279,5 miljonit eurot), Adcash (17,5 miljonit eurot), Paxful (13,7 miljonit eurot), Crezu (11 miljonit eurot) ja 3Commas Technologies (10,8 miljonit eurot), vahendab Startup Estonia.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti iduettevõtted on globaalse koroonakriisi tagasilöökidest taastunud ning sektor üldiselt on taas heas vormis ja pöördunud kasvule. Eesti iduettevõtted on globaalse kriisiga edukalt toime tulnud, mis tõestab taaskord seda, et meie idusektorisse on koondunud piisavalt kogemusi ja nutikust, et hakkama saada ka keerulistel aegadel. See on suur tunnustus nii iduettevõtete asutajatele kui ka kõigile idusektori töötajatele,» sõnas Peeterson.

Startup Estonia andmebaasis on tänaseks registreeritud 1216 iduettevõtet. Hetkel on andmebaasis 44 ettevõtet, mis on loodud 2021. aastal ehk 4% andmebaasi kuuluvatest ettevõtetest. Kõige rohkem iduettevõtteid on asutatud äritarkvara ja -teenuste valdkonnas, kokku kümme, kuus iduettevõtet on asutatud tarbijatele suunatud toodete ja teenuste tegevusalal, finantstehnoloogiate ja tervisetehnoloogiate aladel on aga asutatud mõlemas neli uut iduettevõtet.

«Lisaks jõudsale kasvule iseloomustab Eesti idusektorit ka selle küpsus. Startup Estonia poolt hallatavas andmebaasis on 5-aastaseid ja vanemaid iduettevõtteid täna juba 351 ehk ligi kolmandik kõikidest iduettevõtetest,» lisas Peeterson.

Startup Estonia poolt hallatavasse startup-andmebaasi on kokkuleppeliselt sisse kantud Eestis OÜ-dena registeeritud iduettevõtted, mis on tegutsenud kümme aastat (k.a) või vähem. 2021. aasta I poolaastal on saanud küpseks kolm iduettevõtet, need on Upsteem.com, Estelon ja Edrk.

Maksu- ja Tolliameti andmetel maksid Eesti iduettevõtted selle aasta esimese kuue kuuga kokku 56 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 17 protsenti enam kui möödunud aasta samal perioodil, kui idusektori ettevõtted maksid riigile kokku 47,9 miljonit eurot tööjõumakse. «Kui veel möödunud aasta lõpus oli näha, et värbamistempo ja palgakasv idusektoris on pidurdunud, siis esimeses kvartalis oli näha juba esimesi taastumise märke. Tänaseks on kasvutempo jõudnud kriisieelsele tasemele. Ei saa välistada, et koroonaviiruse kolmas laine võib avaldada mõju ka kohalikule idusektorile, kuid Eesti iduettevõtted on tänaseks palju kogenumad tagasilöökide üleelamiseks, kui veel aasta tagasi. Usun, et ajutised tagasilöögid ja raskused on teinud meie idusektorit tugevamaks ja nutikamaks ning pikas perspektiivis toovad kindlasti ka kasu,» kommenteeris Startup Estonia juht.

Kopsakad palgad

Eesti iduettevõtetest suurimad tööjõumaksude maksjad olid selle aasta esimese kuue kuuga Bolt (8,3 miljonit eurot), Wise (7,6 miljonit eurot), Paxful (2,7 miljonit eurot), Veriff (2,4 miljonit eurot) ja Starship Technologies (1,7 miljonit eurot), teatab Startup Estonia.

Selle aasta juuni lõpu seisuga töötas Eesti iduettevõtetes kokku Maksu- ja Tolliameti andmetel 6938 inimest. Idusektoris hõivatud inimeste arv on aastaga kasvanud 11 protsenti. Eesti idusektori suurimad tööandjad on Wise (1079 töötajat), Bolt (818 töötajat), Veriff (265 töötajat) ja Swappie (229 töötajat).

Eesti iduettevõtted on võrreldes Eesti keskmisega ka palju heldemad palgamaksjad - iduettevõtetes ületab brotoplak Eesti keskmist ligi kaks korda. 2021 aasta 1. poolaastal ulatus Eesti iduettevõtetes keskmine brutopalk 2685 euroni, kasvades võrreldes 2020. aasta 1. poolaastaga 7%. Võrdluseks: 2020. aastal oli keskmine palk idusektoris 2398 eurot. Välismaalaste keskmine brutopalk oli aga samal ajal veelgi kõrgem ehk 2666 eurot. 2020. aastal teenisid välismaalased Eesti iduettevõtetes keskmiselt 2518 eurot kuus.

Eesti iduettevõtete töötajatest on täna 64 protsenti mehed ja 36 protsenti naised.

Maksu- ja Tolliameti andmete järgi on enim iduettevõtteid registreeritud Harju maakonda, kus tegutseb 691 iduettevõtet. Tartu maakonnas tegutseb 85 iduettevõtet ning kolmandal kohal on Pärnu maakond 16 iduettevõttega.

Eesti iduettevõtted on selle aasta 1. poolaastaga kaasanud kokku 223,4 miljonit eurot investeeringuid. Kokku sõlmiti 45 tehingut keskmise väärtusega 5 miljonit eurot. “Seda oleme ka varem näinud, et Eesti iduettevõtted on muutumas investorite silmis järjest atraktiivsemaks - tehingute arv ja koguväärtus on järjepidevalt kasvanud. Oluliseks näitajaks on aga ka keskmise tehingu suuruse kasv - miljonist eurost suuremaid investeeringuid oli tänavu kokku 18,» sõnas Peeterson.

Suurimad investeeringud on kaasanud Glia (64 miljonit eurot), Veriff (58 miljonit eurot), Bolt (20 miljonit eurot), Starship Technologies (14 miljonit eurot) ja Scoro (13,8 miljonit eurot).