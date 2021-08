Kuum suvi tõi rõõmu õlletootjate õuele

Eesti suurima väiketootja Põhjala uus juht Ivar Aus nendib, et suvekuud andisid ka neile põhjust naeratamiseks, kuid suurim kasv tuli hoopiski välisturgudelt, kuhu läheb umbes 60 protsenti ettevõtte toodangust. Aus selgitab, et piirangute leevendes tekkis suur taastumine välisriikide horeca-sektoris, kus nende tooted tublisti esindatud on.

Kaljurand täiendab, et väiketootjate jaoks ongi ekspordiosa võtmetähtsusega. «Põhjus, miks meil ja Põhjalal hästi läheb, on see, et me oleme välismaal tugevalt sees. Näiteks Pühaste ekspordib täna 32 riiki: meie kõige suurem turg on Holland. Läti ja Soome ei tohiks kuuluda meie ekspordi esikümnessegi,» ilmestab Kaljurand, kelle sõnul müüb ka tema ettevõte välisturgudele rohkem kui kodumaale.