Riigikontroll: riigi kinnisvara haldamist kimbutavad hädad

Täna avaldatud riigikontrolli ülevaade riigi kinnisvarapoliitikast toob esile terve hulga probleeme ja leiab, et RKASi teenuste kasutamine ei tohiks olla riigiasutuste automaatne valik, nagu see praegu suuresti on. Valitsus kinnitas küll tänavu aprillis riigi uue kinnisvarapoliitika, kuid juba siis olid rahandus- ja teised ministeeriumid ning ka RKAS seisukohal, et põhimõttelisi kitsaskohti see ei kaota.