Majanduse lühiuudised

Playtech hakkab Eestis suurelt palkama

Playtech teatas, et plaanib USAsse laieneda ning soovib sellega seoses Eestis palgata 100 inimest. USA pole Playtechi jaoks otseselt uus turg. Kui 2006. aastal keelustati USAs interneti hasartmängud, pidi Playtech sealt ära minema. Nüüd võetakse turg uuesti sihikule ning seetõttu kasvab ka Eesti meeskond. Praegu kavatseb ettevõte palgata 100 inimest, kuid et valdavalt on need töökohad seotud IT-sektoriga, on töötajaid leida keeruline. Playtech asutati 1999. aastal Eestis. Playtech Estonia OÜ teenis mullu 34,4 miljoni euro suuruse müügitulu juures pool miljonit eurot kasumit. PM