Hispaania on kõrbestumise ohus

Kõrbestumine on üks neljast suuremast keskkonnaprobleemist koos kliimamuutuse, bioloogilise mitmekesisuse kao ja saastumisega, ütles Elias Symeonakis Manchesteri Metropolitani Ülikoolist.

Kõrbestumisprotsess ei tähenda tingimata maalilisi liivadüüne, vaid pinnase kuivamist ja viljakuse kadu. Protsessi peamine põhjus on tihti seotud inimtegevusega (ülekultiveerimine ja liigne irrigatsioon), mis põhjustab mulla erodeerumist ja tühjendab põhjaveekihte. Hispaanias on see suureks probleemiks, sest juba kolmveerand maismaast on kuiv või poolkuiv.

Hispaania keskkonnaminister Teresa Ribera ütles Financial Times'ile, et riigil on Euroopa Liidus kõige suurem kõrbestumise risk. Eriti suures ohus on riigi kagu- ja idaosa, kuna neid piirkondi eraldavad malbema kliimaga Põhja-Hispaaniast mäestikud.