USA on Afganistani sõjale kulutanud üle 2 triljoni dollari, kuhu raha läks?

USA on viimase 20 aasta jooksul Afganistani sõjale kulutanud Browni ülikooli teadlaste hinnangul ligikaudu 2,26 triljonit dollarit ehk üle 300 miljoni päevas. See summa on suurem kui Jeff Bezose, Elon Muski ja Bill Gatesi ning USA 30 rikkaima miljardäri varad kokku. Kui arvestada, et Afganistanis on 40 miljonit elaniku, siis kulus iga inimese kohta enam kui 50 000 dollarit, kirjutas finantsajakiri Forbes.