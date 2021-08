Neivelt: Eestis tuleks passiivse tulu pealt sotsiaalmaksu maksta

«Inimene maksab sissetuleku pealt, aga dividendide ja üüritulu pealt ei maksta sisuliselt mitte midagi, see pole õiglane. Me maksustame töö tegemist, aga me ei maksusta passiivset tulu,» toonitas Neivelt. «Normaalne ühiskond teeks vastupidi, motiveeriks tööd tegema, mitte niisama passima.»