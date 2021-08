Nutella pähklikreemi populaarsus valmistab Itaalia farmeritele peavalu

Ferrero on alustanud ägeda sarapuupähkli kultiveerimisega Itaalia külades, mis kohalike farmerite sõnul ammendab ära kõik sealse põllumaa ressursid. Kohaliku farmeri Giacomo Andreocci teatel olid Vignanello vallas põllud varem mitmekesisemad ja lisaks sarapuudele kasvasid seal oliivi- ja viinapuud. Kuid nüüd on paljud piirkonna orud üle viidud intensiivsele sarapuupähkli kasvatamisele, kus monokultuuriistandused asendavad rohumaid, väiketalusid ja viinapuude ridu.

Kui seni sai Nutella oma sarapuupähklid Türgist, kes on ühtlasi nende maailma nr 1 tootja, siis globaalse surve tõttu liigub Ferrero tootmisega kodumaale Itaaliasse, et lühendada tootmisahelaid, hoogustada kohalikku tootmist ning suurendada jätkusuutlikkuse ja tööõiguste järelevalvet.

Sarapuupähkleid on Vignanello piirkonnas kasvatatud 1960ndatest saati, kuid Ferrero 2018. aastal tutvustatud plaan näeb toodangu 30-protsendilist kasvu 90 000 hektarini 2025. aastaks. Keskkonnakaitsjad viitavad, et ettevõtte strateegia on viinud selleni, et kohalikud põllumehed istutavad pähklipuid sinna, kus need looduslikult ei kasvaks, näiteks mere äärde. Selline intensiivne põllumajandus võib kahandada aga maa-aluseid põhjaveekihte ja röövida põlisliikidelt nende elupaiga.