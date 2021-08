Bolt lõi leedulastega käed ja viib tõuksid üle taastuvenergiale

Bolti tõukerataste Baltikumi suunajuht Eimantas Balta ütles, et Bolt on pühendunud leidma parimaid viise, kuidas muuta kõik tõukeratastega seotud protsessid - näiteks logistika, laadimine ja hooldus - võimalikult keskkonnasõbralikuks. «Eelmisel aastal seadsime endale eesmärgiks muuta oma tõukerattad kliimapositiivseks, mis tähendab, et eemaldame atmosfäärist rohkem süsinikku, kui tõukerataste tootmine ja hooldamine seda teeb. Bolti tõukerataste laadimine taastuvatest energiaallikatest toodetud elektriga on veel üks samm selle eesmärgi täitmise suunas,» ütles Balta.